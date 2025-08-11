Президент Ірану підтримав "маршрут Трампа" через Вірменію, але є нюанс

Іран підтримує реалізацію Зангезурського коридору, але тільки якщо він не порушить територіальну цілісність держав регіону.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International та Mehr News Agency.

За словами глави держави, вимоги Тегерана при підписанні угоди про цей коридор були виконані.

"Рамки територіальної цілісності, не перекриття нашого шляху до Європи чи на північ - усе, що було в полі зору системи, там враховано. Єдине, що викликає занепокоєння, - це те, що цю дорогу хочуть побудувати вірменська та американська компанії", - зазначив Пезешкіан.

Додамо, що міністр закордонних справ Ірані Аббас Аракчі також висловив занепокоєння щодо "можливої присутності американської компанії" у цьому проєкті.

"Звісно, ми маємо власні побоювання, і будь-яка іноземна присутність у регіоні в будь-якій формі може мати негативні наслідки для миру та стабільності", - сказав він.