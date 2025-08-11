Президент Ірану підтримав "маршрут Трампа" через Вірменію, але є нюанс
Іран підтримує реалізацію Зангезурського коридору, але тільки якщо він не порушить територіальну цілісність держав регіону.
Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International та Mehr News Agency.
За словами глави держави, вимоги Тегерана при підписанні угоди про цей коридор були виконані.
"Рамки територіальної цілісності, не перекриття нашого шляху до Європи чи на північ - усе, що було в полі зору системи, там враховано. Єдине, що викликає занепокоєння, - це те, що цю дорогу хочуть побудувати вірменська та американська компанії", - зазначив Пезешкіан.
Додамо, що міністр закордонних справ Ірані Аббас Аракчі також висловив занепокоєння щодо "можливої присутності американської компанії" у цьому проєкті.
"Звісно, ми маємо власні побоювання, і будь-яка іноземна присутність у регіоні в будь-якій формі може мати негативні наслідки для миру та стабільності", - сказав він.
Мирна угода і транзитний коридор
Після розпаду СРСР, Азербайджан та Вірменія понад 30 років перебували у стані війни за Нагірний Карабах. У 2020 та 2023 роках Баку повернув під свій контроль регіон та звільнив свої території, які на початку 1990-х були захоплені вірменами за сприяння Росії.
8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, підписали мирну угоду між країнами.
Вона має назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" та передбачає створення транзитної дороги через Зангезурський коридор, що з'єднає Азербайджан із автономною республікою Нахічевань, оминаючи Іран та Росію.
Президент США Дональд Трамп виступив посередником в цій угоді. Керувати коридором буде американська компанія впродовж 99 років з імовірністю продовження.
Однак радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Алі Акбар Велаяті заявив, що Зангезурський коридор стане не "воротами для найманців Трампа, а їхнім кладовищем".
Він назвав коридор "політичною змовою" і додав, що Тегеран завжди був проти Зангезурського коридору, оскільки він змінить кордони, роздрібнить Вірменію та обмежить доступ Ірану до регіону.
