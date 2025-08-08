ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Армения и Азербайджан подписывают мир: как Трамп вытесняет Путина с Кавказа

Вашингтон, Пятница 08 августа 2025 12:35
UA EN RU
Армения и Азербайджан подписывают мир: как Трамп вытесняет Путина с Кавказа Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

Азербайджан и Армения сегодня подпишут мирное соглашение при посредничестве США, что существенно ослабит влияние России на Южном Кавказе.

РБК-Украина объясняет суть соглашения, его возможные последствия для обеих стран и региона в целом.

Главное:

  • Почему Армения и Азербайджан заключают мир после многих лет конфликта?
  • Какова роль Штатов в переговорах?
  • Почему соглашение подорвет влияние России и усилит позиции США?

Застарелый конфликт между Арменией и Азербайджаном

С конца 80-х годов прошлого века между Арменией и Азербайджаном существовал затяжной конфликт по Нагорному Карабаху – области на территории Азербайджана, где подавляющее большинство населения составляли армяне. С распадом СССР обе страны начали войну за Нагорный Карабах, в которой победила Армения.

В войне Азербайджан получил поддержку со стороны Турции, которая заблокировала армянские границы. Как следствие, Армения оказалась в международной полуизоляции, попав в экономическую и политическую зависимость от России.

Со временем Азербайджан сумел модернизировать армию и полностью вернул под свой контроль утраченные территории военным путем, в два раунда – в 2020 и 2023 годах.

Почему Еревану и Баку нужно соглашение

После окончательной потери Нагорного Карабаха Армения стремится достичь примирения с Азербайджаном. Из-за конфликта границы с двумя ее соседями – Турцией и собственно Азербайджаном – оставались закрытыми в течение десятилетий.

Единственными путями сообщения Армении с внешним миром были маршруты через Иран и Грузию. Такая частичная изоляция тормозила экономическое развитие и затрудняла интеграцию Армении в международное сообщество. Примирение же позволит ей использовать свое географическое положение с выгодой для экономики и привлекать инвестиции, а значит – уменьшить влияние России в Армении.

В свою очередь, Азербайджан стремится окончательно устранить все претензии Армении на Нагорный Карабах. Кроме того, примирение с Арменией позволит полноценно развивать Нахичеванскую автономную республику – анклав, который отделен от основной части Азербайджана территорией Армении. Сообщение между Нахичеванью и остальной территорией страны осуществляется только по воздуху или Зангезурскому наземному коридору.

Интерес США как посредника в этой ситуации – многоплановый. С одной стороны, Дональд Трамп в последнее время пытается "завершить" как можно больше войн, в надежде, что когда-то ему за это дадут Нобелевскую премию мира. С другой стороны, привлечение США позволит уменьшить влияние России в регионе. Кроме того, не стоит забывать и о финансовой выгоде от реализации экономических проектов в регионе.

Соглашение о мире

В Вашингтоне планируется подписание нескольких документов. Первый –рамочное двустороннее соглашение непосредственно между Арменией и Азербайджаном. Его полный текст содержит 17 пунктов и пока является конфиденциальным. Но некоторые детали известны.

Соглашение предусматривает нормализацию межгосударственных отношений через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также экономическое сотрудничество Баку и Еревана.

Одним из ключевых элементов документа является создание транзитного коридора через уже упомянутый Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с его анклавом Нахичевань.

По данным армянской службы Радио Свобода, соглашение также содержит пункты об отказе от международных исков и неразмещении войск третьих стран на границе Армении и Азербайджана.

Другие пункты соглашения, которые ранее обсуждались в медиа обеих стран, касаются уточнения линии границы, обмена пленными, мер поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Соглашения с США

Кроме основного документа, США подпишут двусторонние соглашения "с обеими странами для совместного использования экономических возможностей". Соглашения предоставят США права на развитие Зангезурского коридора – его назовут "Маршрутом Трампа за международный мир и процветание".

Соглашение предусматривает, что США напрямую не будут оплачивать строительство транзитного коридора. Вместо этого Вашингтон призовет частные корпорации к инвестициям.

Отдельно лидеры Армении и Азербайджана планируют обратиться с официальным запросом о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 1999 году для посредничества в карабахском конфликте, и которую возглавляли США, Франция и Россия.

Таким образом, примирение Армении и Азербайджана может подорвать влияние России на Южном Кавказе, одновременно усилив позиции США. Впрочем, до окончательного решения всех проблем между Баку и Ереваном еще далеко.

В Азербайджане соглашение воспринимают как свою победу, в Армении – как компромисс, а часть армянского общества выступает резко против договоренностей. В конце концов, и Россия наверняка не будет сидеть просто так и наблюдать, как ее вытесняют из региона.

При написании материала использовались заявления американских, азербайджанских и армянских политиков, публикации Reuters, Vzglyad.az и армянской службы Радио Свобода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики