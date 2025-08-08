Армения и Азербайджан подписывают мир: как Трамп вытесняет Путина с Кавказа

Азербайджан и Армения сегодня подпишут мирное соглашение при посредничестве США, что существенно ослабит влияние России на Южном Кавказе.

РБК-Украина объясняет суть соглашения, его возможные последствия для обеих стран и региона в целом.

Главное:

Почему Армения и Азербайджан заключают мир после многих лет конфликта?

Какова роль Штатов в переговорах?

Почему соглашение подорвет влияние России и усилит позиции США?

Застарелый конфликт между Арменией и Азербайджаном

С конца 80-х годов прошлого века между Арменией и Азербайджаном существовал затяжной конфликт по Нагорному Карабаху – области на территории Азербайджана, где подавляющее большинство населения составляли армяне. С распадом СССР обе страны начали войну за Нагорный Карабах, в которой победила Армения.

В войне Азербайджан получил поддержку со стороны Турции, которая заблокировала армянские границы. Как следствие, Армения оказалась в международной полуизоляции, попав в экономическую и политическую зависимость от России.

Со временем Азербайджан сумел модернизировать армию и полностью вернул под свой контроль утраченные территории военным путем, в два раунда – в 2020 и 2023 годах.

Почему Еревану и Баку нужно соглашение

После окончательной потери Нагорного Карабаха Армения стремится достичь примирения с Азербайджаном. Из-за конфликта границы с двумя ее соседями – Турцией и собственно Азербайджаном – оставались закрытыми в течение десятилетий.

Единственными путями сообщения Армении с внешним миром были маршруты через Иран и Грузию. Такая частичная изоляция тормозила экономическое развитие и затрудняла интеграцию Армении в международное сообщество. Примирение же позволит ей использовать свое географическое положение с выгодой для экономики и привлекать инвестиции, а значит – уменьшить влияние России в Армении.

В свою очередь, Азербайджан стремится окончательно устранить все претензии Армении на Нагорный Карабах. Кроме того, примирение с Арменией позволит полноценно развивать Нахичеванскую автономную республику – анклав, который отделен от основной части Азербайджана территорией Армении. Сообщение между Нахичеванью и остальной территорией страны осуществляется только по воздуху или Зангезурскому наземному коридору.

Интерес США как посредника в этой ситуации – многоплановый. С одной стороны, Дональд Трамп в последнее время пытается "завершить" как можно больше войн, в надежде, что когда-то ему за это дадут Нобелевскую премию мира. С другой стороны, привлечение США позволит уменьшить влияние России в регионе. Кроме того, не стоит забывать и о финансовой выгоде от реализации экономических проектов в регионе.

Соглашение о мире

В Вашингтоне планируется подписание нескольких документов. Первый –рамочное двустороннее соглашение непосредственно между Арменией и Азербайджаном. Его полный текст содержит 17 пунктов и пока является конфиденциальным. Но некоторые детали известны.

Соглашение предусматривает нормализацию межгосударственных отношений через взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также экономическое сотрудничество Баку и Еревана.

Одним из ключевых элементов документа является создание транзитного коридора через уже упомянутый Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с его анклавом Нахичевань.

По данным армянской службы Радио Свобода, соглашение также содержит пункты об отказе от международных исков и неразмещении войск третьих стран на границе Армении и Азербайджана.

Другие пункты соглашения, которые ранее обсуждались в медиа обеих стран, касаются уточнения линии границы, обмена пленными, мер поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Соглашения с США

Кроме основного документа, США подпишут двусторонние соглашения "с обеими странами для совместного использования экономических возможностей". Соглашения предоставят США права на развитие Зангезурского коридора – его назовут "Маршрутом Трампа за международный мир и процветание".

Соглашение предусматривает, что США напрямую не будут оплачивать строительство транзитного коридора. Вместо этого Вашингтон призовет частные корпорации к инвестициям.

Отдельно лидеры Армении и Азербайджана планируют обратиться с официальным запросом о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая была создана в 1999 году для посредничества в карабахском конфликте, и которую возглавляли США, Франция и Россия.

Таким образом, примирение Армении и Азербайджана может подорвать влияние России на Южном Кавказе, одновременно усилив позиции США. Впрочем, до окончательного решения всех проблем между Баку и Ереваном еще далеко.

В Азербайджане соглашение воспринимают как свою победу, в Армении – как компромисс, а часть армянского общества выступает резко против договоренностей. В конце концов, и Россия наверняка не будет сидеть просто так и наблюдать, как ее вытесняют из региона.