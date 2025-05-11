По данным разведки, в 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун. При этом работа терминала не контролируется властями Индонезии - терминал находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны.

Благодаря этому российские компании имеют возможность обходить западные санкции, делая перевалку в Каримуне. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты повторно экспортируют в Сингапур, Малайзию и Китай.

Поставки нефтепродуктов в обход санкций

Таким образом, с начала 2025 года через Каримун из российского порта Усть-Луга компании страны-террористки экспортировали 590 тысяч тонн мазута. Кроме того, в 2025 году впервые в порту из России было отгружено около 217 тысяч тонн дизеля, 50 тысяч тонн нефти и 217 тысяч тонн дизельного топлива.

В течение марта-апреля 2025 года в Каримун прибыли по меньшей мере три груза на танкерах, находящихся под санкциями ЕС и Великобритании. Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения.