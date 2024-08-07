ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай призывает Индонезию помочь с возобновлением переговоров Украины и РФ

Индонезия, Среда 07 августа 2024 13:26
UA EN RU
Китай призывает Индонезию помочь с возобновлением переговоров Украины и РФ Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Китай призывает Индонезию присоединиться к его усилиям, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречу с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.

Посланник Китая заявил, что у войны между Россией и Украиной все еще есть риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".

Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.

"Китай готов сотрудничать с Индонезией для продвижения пяти принципов мирного сосуществования и "духа Бандунга" и совместно создавать условия для быстрого возобновления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами", - говорится в сообщении.

Представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического разрешения "украинского кризиса".

"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами, чтобы поддерживать принципы коллективности и инклюзивности и работать вместе, чтобы найти выход из кризиса", - заявили в МИД Китая.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай утверждает, что занимает нейтральную позицию по войне, которую Россия развязала против Украины. Пекин заявлял, что поддерживает суверенитет Украины, но усиливает экономическое сотрудничество с Москвой.

Китайские компании также поставляют России товары двойного значения, которые могут быть использованы на войне. Официально не было зафиксировано передачи китайского оружия РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить поставлять России товары двойного значения и намекнул на ужесточение санкций. США и Австралия призвали Пекин повлиять на Москву для завершения войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Индонезия
NEWS
Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ
Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую