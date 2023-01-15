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Президент Грузии осудила ракетный удар России по дому в Днепре

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Днепр, Воскресенье 15 января 2023 14:15
Президент Грузии осудила ракетный удар России по дому в Днепре Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Грузия осуждает ракетный удар российских войск по многоквартирному дому в Днепре. И выражает поддержку Украине в связи с трагедией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую цитируют местные СМИ.

"Недопустимая демонстрация насилия в отношении мирного населения является нарушением всех норм международного права", - заявила Зурабишвили.

Напомним, вчера во время массированного обстрела РФ ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. В результате чего был уничтожен целый подъезд.

По последним данным, этот теракт россиян унес жизни 23 человек, пострадали 72. Удалось спасти 39 человек, а еще 43 человека ищут.

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