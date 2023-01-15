Из-за ракетного удара по Днепру погибли уже 23 человека

По данным на 13.00 из-за попадания российской ракеты в Днепре погибли уже 23 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет .

"По данным ГСЧС по состоянию на 13:00 известно о 23 погибших, среди которых один ребенок. Травмированы 72 человека, из них 13 детей", - говорится в сообщении.

При этом спасены 39 человек, в том числе 6 детей. Получены 43 сообщения о безвестно пропавших лицах.