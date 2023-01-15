Президент Грузії засудила ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі
Грузія засуджує ракетний удар російських військ по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Та висловлює підтримку Україні у зв'язку з трагедією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яку цитують місцеві ЗМІ.
"Неприпустима демонстрація насильства щодо мирного населення є порушенням усіх норм міжнародного права", - заявила Зурабішвілі.
Нагадаємо, вчора під час масованого обстрілу РФ вдарила ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого був знищений цілий під'їзд.
За останніми даними, цей теракт росіян забрав життя 23 людей, постраждали 72. Вдалося врятувати 39 людей, а ще 43 осіб шукають.
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