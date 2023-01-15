ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Грузії засудила ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі

Новость на русском →
Дніпро, Неділя 15 січня 2023 14:15
Президент Грузії засудила ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Грузія засуджує ракетний удар російських військ по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Та висловлює підтримку Україні у зв'язку з трагедією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яку цитують місцеві ЗМІ.

"Неприпустима демонстрація насильства щодо мирного населення є порушенням усіх норм міжнародного права", - заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, вчора під час масованого обстрілу РФ вдарила ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого був знищений цілий під'їзд.

За останніми даними, цей теракт росіян забрав життя 23 людей, постраждали 72. Вдалося врятувати 39 людей, а ще 43 осіб шукають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Грузія Тбилиси ракетный удар
NEWS
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам