RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Грузии отреагировала на скандальные заявления правящей партии о войне в Украине

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление главы грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе о войне в Украине соответствуют российским нарративам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что последние высказывания правящей партии “носят пораженческий характер и звучат в унисон с нарративами России”.

"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений", - подчеркнула глава государства.

Стоит заметить, что глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе недавно поддержал возобновление авиасообщения с Россией, а также заявлял о якобы "преимуществе РФ на поле боя в Украине". Он обвинил украинские власти в "попытке вовлечь Грузию в боевые действия против России".

"Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну - ред.) возрос", - рассказывал недавно политик.

Напомним, ранее в Грузии называли попыткой втянуть ее в военный конфликт просьбы Украины о передаче ЗРК "Бук".

Также мы писали, что Грузия хочет, чтобы Россия вывела свои войска из ее оккупированных территорий в рамках мирного соглашения с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияВойна России против Украины