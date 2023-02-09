UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Грузії відреагувала на скандальні заяви правлячої партії щодо війни в Україні

Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заява глави грузинської правлячої партії Іраклія Кобахідзе про війну в Україні відповідають російським наративам.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия", про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона підкреслила, що останні висловлювання правлячої партії "мають поразницький характер і звучать в унісон з наративами Росії".

"Повідомлення, які вже два дні звучать від правлячої партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів... Я не можу знайти цього пояснень", - наголосила глава держави.

Варто зауважити, що глава партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе нещодавно підтримав поновлення авіасполучення з Росією, а також заявляв про нібито "перевагу РФ на полі бою в Україні". Він звинуватив українську владу в "спробі залучити Грузію у бойові дії проти Росії".

"Виходячи з того, що ситуація в Україні сьогодні непроста, ми не знаємо, як далі розвиватимуться події, але на даному етапі російська сторона має певну перевагу, і цей інтерес (залучити Грузію до війни - ред.) зріс", - розповідав нещодавно політик.

Нагадаємо, раніше в Грузії називали спробою втягнути її у військовий конфлікт прохання України про передачу ЗРК "Бук".

Також ми писали, що Грузія хоче, щоб Росія вивела свої війська з її окупованих територій у рамках мирної угоди з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВійна Росії проти України