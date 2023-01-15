В Грузии придумали оправдание отказу передавать Украине "Буки"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий вице-премьера Грузии и министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани.

Она заявила, что власти ее страны не хотят быть вовлеченными в военное противостояние России и Украины. Именно поэтому было отказано в предоставлении военной помощи украинским военным.

"Ответ один - грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта", - сказала Цулукиани.

По ее словам, правительство страны приложит все усилия, чтобы не допустить подобного вовлечения, так как Грузия и так прошла через слишком много войн.

"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны", - подчеркнула министр.

Цулукиани подчеркнула, что помнит прошедшие войны и то, что на властях лежит ответственность за будущее своей страны. Однако она надеется, что война в Украине в скором времени закончится ее победой.