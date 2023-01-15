В Грузии придумали оправдание отказу передавать Украине "Буки"
Просьба Украины к грузинским властям о передаче вооружения является попыткой втянуть Грузию в вооруженный конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий вице-премьера Грузии и министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукиани.
Она заявила, что власти ее страны не хотят быть вовлеченными в военное противостояние России и Украины. Именно поэтому было отказано в предоставлении военной помощи украинским военным.
"Ответ один - грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта", - сказала Цулукиани.
По ее словам, правительство страны приложит все усилия, чтобы не допустить подобного вовлечения, так как Грузия и так прошла через слишком много войн.
"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны", - подчеркнула министр.
Цулукиани подчеркнула, что помнит прошедшие войны и то, что на властях лежит ответственность за будущее своей страны. Однако она надеется, что война в Украине в скором времени закончится ее победой.
"Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится и закончится победой украинского государства и народа", - заявила министр.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство Грузии отказалось передавать самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", предоставленные Украиной во время нападения России в 2008 году.
Также советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обратилась в Грузию с просьбой отдать их гражданину и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили Украине или любой другой европейской стране.
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