Президент Грузии отреагировала на скандальные заявления правящей партии о войне в Украине
Заявление главы грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе о войне в Украине соответствуют российским нарративам.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она подчеркнула, что последние высказывания правящей партии “носят пораженческий характер и звучат в унисон с нарративами России”.
"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений", - подчеркнула глава государства.
Стоит заметить, что глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе недавно поддержал возобновление авиасообщения с Россией, а также заявлял о якобы "преимуществе РФ на поле боя в Украине". Он обвинил украинские власти в "попытке вовлечь Грузию в боевые действия против России".
"Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну - ред.) возрос", - рассказывал недавно политик.
Напомним, ранее в Грузии называли попыткой втянуть ее в военный конфликт просьбы Украины о передаче ЗРК "Бук".
Также мы писали, что Грузия хочет, чтобы Россия вывела свои войска из ее оккупированных территорий в рамках мирного соглашения с Украиной.
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