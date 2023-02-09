Президент Грузии отреагировала на скандальные заявления правящей партии о войне в Украине

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Грузия ", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что последние высказывания правящей партии “носят пораженческий характер и звучат в унисон с нарративами России”.

"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений", - подчеркнула глава государства.

Стоит заметить, что глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе недавно поддержал возобновление авиасообщения с Россией, а также заявлял о якобы "преимуществе РФ на поле боя в Украине". Он обвинил украинские власти в "попытке вовлечь Грузию в боевые действия против России".

"Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну - ред.) возрос", - рассказывал недавно политик.