ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Грузии отреагировала на скандальные заявления правящей партии о войне в Украине

Новина українською →
Тбилиси, Четверг 09 февраля 2023 20:54
Президент Грузии отреагировала на скандальные заявления правящей партии о войне в Украине Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление главы грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе о войне в Украине соответствуют российским нарративам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она подчеркнула, что последние высказывания правящей партии “носят пораженческий характер и звучат в унисон с нарративами России”.

"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров… Я не могу найти этому объяснений", - подчеркнула глава государства.

Стоит заметить, что глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе недавно поддержал возобновление авиасообщения с Россией, а также заявлял о якобы "преимуществе РФ на поле боя в Украине". Он обвинил украинские власти в "попытке вовлечь Грузию в боевые действия против России".

"Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну - ред.) возрос", - рассказывал недавно политик.

Напомним, ранее в Грузии называли попыткой втянуть ее в военный конфликт просьбы Украины о передаче ЗРК "Бук".

Также мы писали, что Грузия хочет, чтобы Россия вывела свои войска из ее оккупированных территорий в рамках мирного соглашения с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Война России против Украины
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов