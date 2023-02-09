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Президент Грузії відреагувала на скандальні заяви правлячої партії щодо війни в Україні

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Тбілісі, Четвер 09 лютого 2023 20:54
Президент Грузії відреагувала на скандальні заяви правлячої партії щодо війни в Україні Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заява глави грузинської правлячої партії Іраклія Кобахідзе про війну в Україні відповідають російським наративам.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузия", про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона підкреслила, що останні висловлювання правлячої партії "мають поразницький характер і звучать в унісон з наративами Росії".

"Повідомлення, які вже два дні звучать від правлячої партії, суперечать заявам державних діячів усіх наших країн-партнерів... Я не можу знайти цього пояснень", - наголосила глава держави.

Варто зауважити, що глава партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе нещодавно підтримав поновлення авіасполучення з Росією, а також заявляв про нібито "перевагу РФ на полі бою в Україні". Він звинуватив українську владу в "спробі залучити Грузію у бойові дії проти Росії".

"Виходячи з того, що ситуація в Україні сьогодні непроста, ми не знаємо, як далі розвиватимуться події, але на даному етапі російська сторона має певну перевагу, і цей інтерес (залучити Грузію до війни - ред.) зріс", - розповідав нещодавно політик.

Нагадаємо, раніше в Грузії називали спробою втягнути її у військовий конфлікт прохання України про передачу ЗРК "Бук".

Також ми писали, що Грузія хоче, щоб Росія вивела свої війська з її окупованих територій у рамках мирної угоди з Україною.

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