Президент Грузии категорически осудила проведение "референдумов" в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Грузия Online ".

"Мы должны категорически осудить те "референдумы", которые проводятся сегодня в Украине", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии пояснила, что это крайне циничное действие России, абсолютно неприемлемое для мира и цивилизованных людей.

"Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, которые проходят на оккупированной территории, и в условиях этой войны", - добавила президент.