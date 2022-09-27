ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Грузии категорически осудила проведение "референдумов" в Украине

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 22:34
Президент Грузии категорически осудила проведение "референдумов" в Украине Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "референдумы" в Украине являются крайне циничным действием России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".

"Мы должны категорически осудить те "референдумы", которые проводятся сегодня в Украине", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии пояснила, что это крайне циничное действие России, абсолютно неприемлемое для мира и цивилизованных людей.

"Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, которые проходят на оккупированной территории, и в условиях этой войны", - добавила президент.

Напомним, что Израиль не признает российские "референдумы" в Украине.

Также, США в ближайшие дни объявят о ответных мерах на псевдореферендумы РФ.

Сегодня стало известно, что ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Война в Украине
NEWS
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны