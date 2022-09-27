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ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 18:20
ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины Фото: ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Елизавета Драбкина

Центральная избирательная комиссия осудила противоправную организацию и проведение псевдореферендумов на временно оккупированных частях территории Украины, а их "результаты" постановила не признавать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что "голосование" не имеет ничего общего с демократическими референдумами, являются незаконными с позиции Конституции и международного права, а следовательно, не будут иметь никакой юридической силы.

По данным СБУ, результаты псевдореферендумов были определены еще в сентябре, поэтому нынешнее незаконное "голосование" - это театральное представление, созданное для картинки на российском телевидении.

Кроме того, организация и проведение референдумов должны осуществляться в соответствии с Конституцией и законами Украины и только уполномоченными органами, которых на временно оккупированных территориях нет.

Условия проведения референдума должны обеспечить уважение основных прав человека, свободу волеизъявления избирателей, противодействие любым фальсификациям, а также безопасность граждан, что не может быть обеспечено в условиях войны и оккупации.

"Итак, ЦИК подчеркнула, что эти псевдореферендумы являются юридически ничтожными мероприятиями, организованными оккупационными администрациями как очередная попытка противоправной аннексии Российской Федерацией украинских земель. А следовательно, их результаты не имеют никаких правовых последствий и не могут быть восприняты и признаны ни Украинским государством, ни международнім обществом", - отмечается в заявлении.

При этом попытки оккупантов легитимизировать такой процесс через приглашение международных наблюдателей не могут изменить ничтожность "референдумов", поскольку наблюдение за процессом референдума в Украине должны осуществлять наблюдатели, аккредитованные в Украине в соответствии с требованиями законодательства. Однако ни одному из приглашенных оккупантами наблюдателей аккредитация в Украине не предоставлялась.

Также Комиссия в очередной раз отметила уголовную ответственность за участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории.

ЦИК также призвал иностранные государства и международные организации осудить действия России по организации псевдореферендумов и не признавать их результаты.

Органы администрирования выборов демократических государств, занимающихся выборами профильных международных организаций призывают прекратить любое сотрудничество с РФ и его органами, в частности, членство государства-агрессора в соответствующих международных институтах к установлению демократического режима в стране, не допускать участия россиян в наблюдении за выборами в качестве международных наблюдателей.

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