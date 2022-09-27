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Президент Грузії категорично засудила проведення "референдумів" в Україні

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Вівторок 27 вересня 2022 22:34
Президент Грузії категорично засудила проведення "референдумів" в Україні Фото: Президент Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "референдуми" в Україні є вкрай цинічною дією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Грузия Online".

"Ми маємо категорично засудити ті "референдуми", які проводяться сьогодні в Україні", - заявила Зурабішвілі.

Президент Грузії пояснила, що це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для миру та цивілізованих людей.

"Ми маємо категорично засудити ті референдуми, які проводяться сьогодні в Україні, оскільки ми знаємо, що означають і чим можуть бути референдуми, які відбуваються на окупованій території, та в умовах цієї війни", - додала президентка.

Нагадаємо, що Ізраїль не визнає російські "референдуми" в Україні.

Також, США в найближчі дні оголосять про заходи у відповідь на псевдореферендуми РФ.

Сьогодні стало відомо, що ЦВК не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України.

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