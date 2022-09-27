Президент Грузії категорично засудила проведення "референдумів" в Україні

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "референдуми" в Україні є вкрай цинічною дією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Грузия Online ".

"Ми маємо категорично засудити ті "референдуми", які проводяться сьогодні в Україні", - заявила Зурабішвілі.

Президент Грузії пояснила, що це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для миру та цивілізованих людей.

"Ми маємо категорично засудити ті референдуми, які проводяться сьогодні в Україні, оскільки ми знаємо, що означають і чим можуть бути референдуми, які відбуваються на окупованій території, та в умовах цієї війни", - додала президентка.