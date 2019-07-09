Президент Грузії закликала Росію до деескалації конфлікту

Президент Саломе Зурабішвілі закликала Російську Федерацію не піддаватися на ескалацію у зв'язку з акціями протесту в Грузії. Про це повідомляє видання "Грузія Online".

Вона закликала до мирної політики. За її словами, вона є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні і регіоні.

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокацію, розпочату за її ж характеристикою "радикальними силами" і цим сприятиме деструктивним цілям", - заявила вона.

Відзначимо, сьогодні Держдума прийняла постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії". У РФ повідомили, що в якості санкцій пропонується заборонити ввезення до Росії грузинських вин і води, а також обмежити грошові перекази з РФ в Грузію.

РБК-Україна писало, що з 8 липня офіційно припинилися прямі перельоти між Росією і Грузією.

Нагадаємо, відносини між країнами в черговий раз загострилися після виступу російських політиків у парламенті Грузії. Зокрема, виступ депутата Сергія Гаврилова з місця спікера викликало масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів. В результаті влада частково задовольнила їхні умови. Натомість, акції продовжуються.