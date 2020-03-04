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Світовий банк виділить 12 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

Новини » Економіка     04.03.2020 - 10:53
Світовий банк виділить 12 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
Фото: Світовий банк (worldbank.org)

Це перший пакет допомоги, який виділяє СБ у рамках боротьби з епідемією COVID-19

Світовий банк надасть країнам 12 млрд доларів для боротьби з наслідками коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБ.

Повідомляється, що це перший пакет допомоги, який виділяє Світовий банк у рамках боротьби з епідемією COVID-19.

"Фінансування призначене для того, щоб допомогти країнам-членам (СБ - ред.) вжити ефективних заходів для реагування на коронавірус і, де це можливо, зменшити трагічний вплив, викликаний COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Фінансовий пакет передбачає гранти та позики під низькі відсотки від Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для країн з низьким доходом і позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для країн з середнім рівнем доходу.

"Підтримка Світового банку буде охоплювати цілу низку заходів щодо зміцнення служб охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги, зміцнення моніторингу та звітності хвороб, навчання медичних працівників, заохочення участі населення для підтримання громадської довіри та покращення доступу до лікування для найбідніших пацієнтів", - повідомили в СБ.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 заявили про готовність здійснити всі можливі кроки для захисту світової економіки від впливу коронавірусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що епідемія COVID-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

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