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Данилов: епідемія коронавіруса сталася через витік у китайській лабораторії

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:21
Данилов: епідемія коронавіруса сталася через витік у китайській лабораторії
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Витік міг статися в секретній лабораторії в Ухані

Українська сторона вважає, що епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в Ухані (Китай). Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, в китайському місті Ухань знаходиться одна з секретних лабораторій F-4.

"І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин ... що це тварини, змії і т.д. Там є потужна лабораторія, яка була запущена у 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік ", - заявив Данилов.

Нагадаємо, в лютому китайські біологи опублікували звіт під назвою "Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019 nCoV", в якому зазначено, що його поширення почалося з наукової лабораторії Уханя. За їх словами, в лабораторії дослідили перебіг коронавірусу у кажанів. Крім того, одна з двох лабораторій знаходиться біля ринку морепродуктів, який на початкових етапах називали осередком поширення інфекції.

На материковому Китаї число жертв коронавірусу перевищило 3 тис. осіб.

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