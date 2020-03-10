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В Київ надійшли експрес-тести для діагностики коронавірусу

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 21:03
В Київ надійшли експрес-тести для діагностики коронавірусу
Ілюстративне фото (freepik)

Наразі у столиці є 1200 експрес-тестів на коронавірус

У Київ надійшли перші швидкі тести на діагностування коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличко у Facebook.

За його словами, наразі у столиці є 1,2 тисячі експрес-тестів.

"Буквально годину тому до Києва надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Наразі їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5000. Тест-системи поширять по семи базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до кінця тижня у Київ повинне надійти обладнання для експрес-тестування в аеропортах. Вони будуть встановленні у "Борисполі" та "Жулянах" (Київ).

Нагадаємо, у Києві посилили заходи для запобігання коронавіруса. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

На цей час в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.

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