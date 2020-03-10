Президент Грузии отменила визит в Украину из-за коронавируса

Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Саломе Зурабишвили отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе с Украины, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Как отмечается, Зурабишвили отменила рабочие визиты к Болгарии, Украины и Бельгии.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. К публикации об этом решении было сообщено наших партнеров", - говорится в сообщении.

Отметим, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

Напомним, Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Еще 12 млрд долларов даст Всемирный банк.

Кроме того, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус эпидемия произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.