ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Грузии отменила визит в Украину из-за коронавируса

Новости » Политика     10.03.2020 - 22:09
Президент Грузии отменила визит в Украину из-за коронавируса
Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Саломе Зурабишвили отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе с Украины, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Как отмечается, Зурабишвили отменила рабочие визиты к Болгарии, Украины и Бельгии.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. К публикации об этом решении было сообщено наших партнеров", - говорится в сообщении.

Отметим, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

Напомним, Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Еще 12 млрд долларов даст Всемирный банк.

Кроме того, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, коронавирус эпидемия произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.

В МИД создали оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире Лондонская лаборатория подтвердила коронавирус у жителя Черновцов
Новости Украины ГрузияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь