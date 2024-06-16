Президент Финляндии считает, что Китай может заставить Путина прекратить войну против Украины

"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.

Кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг, отметил президент Финляндии.

Он отметил, что в саммите участвуют "многие представители из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – сказал Стубб.

Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить вину. В то же время Стубб отверг "мирную инициативу" Путина.