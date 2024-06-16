RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Финляндии считает, что Китай может заставить Путина прекратить войну против Украины

Фото: Президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Финляндии Александр Стубб, общаясь с журналистами на саммите мира в Швейцарии, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.

"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.

Кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг, отметил президент Финляндии.

Он отметил, что в саммите участвуют "многие представители из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".

"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – сказал Стубб.

Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить вину. В то же время Стубб отверг "мирную инициативу" Путина.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил , что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии потому, что об этом руководство КНР попросил Путин.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил важность участия стран Глобального Юга в саммите мира.

Ультиматум Путина и отношение к нему

Кратко: предложение российского диктатора состоит в том, чтобы Украина отказалась от своих четырех областей и пообещала не вступать в НАТО. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский назвал это предложение очередным "ультиматумом" диктатора и заявил, что действия Путина направлены на возрождение нацизма.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Путина "несерьезным".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла предложение российского диктатора как "пропагандистский ход".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайФинляндияСаммит мираВойна в Украине