Президент Финляндии считает, что Китай может заставить Путина прекратить войну против Украины

Президент Финляндии Александр Стубб, общаясь с журналистами на саммите мира в Швейцарии, заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.
"Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, – заявил Стубб.
Кроме Китая, немаловажную роль в достижении мира может сыграть Глобальный Юг, отметил президент Финляндии.
Он отметил, что в саммите участвуют "многие представители из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".
"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", – сказал Стубб.
Финский лидер также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить вину. В то же время Стубб отверг "мирную инициативу" Путина.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил , что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии потому, что об этом руководство КНР попросил Путин.
Ранее президент Владимир Зеленский объяснил важность участия стран Глобального Юга в саммите мира.
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