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Зеленский объяснил, почему важно привлечь Глобальный Юг для участия в саммите мира

Четверг 13 июня 2024 14:45
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Зеленский объяснил, почему важно привлечь Глобальный Юг для участия в саммите мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно привлечь страны Глобального Юга для участия в саммите мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Важно привлечь Глобальный Юг. Почему? Не потому что они особенные, все равны в мире. Но у них есть своя экономика с россиянами и свои отношения. И когда на месте (президента Турции Реджепа Тайипа – ред.) Эрдогана и Генсека ООН будет Генсек ООН, Эрдоган, француз, американец и еще кто-то, пусть они "подписываются" с россиянами. Мы только будем "за". Но ему (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) уже "выпрыгнуть" будет, я считаю, очень сложно, почти невозможно", - отметил Зеленский.

По его словам, в таком случае он уже будет лгать не Украине, а им. И то, что его слово ничего не стоит – будет понятно всем, и особенно тем, кто был до сих пор является скептиком.

Саммит мира

Мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии и будет посвящено обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.

Россия пытается воспрепятствовать проведению саммита, отказывая лояльные ему страны от участия в нем. Россию не пригласили на саммит, однако предполагается, что у нее будет возможность принять участие в конференции по итогам саммита.

Участие в саммите подтвердили около 90 стран, причем часть делегаций будет представлена не на высшем уровне.

Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет, – читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Саммит мира
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