Очевидно, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира, мы должны обратить на это внимание, - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии, потому что об этом руководство КНР попросил российский диктатор Владимир Путин.

"Очевидно, что Китая здесь (на саммите мира в Швейцарии, - ред.) нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным", — сказал Салливан.

По его мнению, из этого можно делать выводы о позиции Китая по поводу войны РФ против Украины.

"И я думаю, что это кое-что говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", - сказал советник Байдена.

Поддержка Китаем российской агрессии против Украины