Мелони считает предложение Путина о прекращении огня в Украине "пропагандистским ходом"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем выступлении на саммите G7 отвергла предложение российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня против Украины как "пропагандистский ход".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Отвечая на вопрос о предложении Путина по прекращению огня, Мелони ответила, что это "мне кажется скорее пропагандистским ходом, чем настоящим".

"Если предложение президента Путина таково: мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей... это не кажется мне особенно эффективным как предложение", — сказала Мелони.

Ультиматум Путина и отношение к нему