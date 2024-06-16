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Мелони считает предложение Путина о прекращении огня в Украине "пропагандистским ходом"

Воскресенье 16 июня 2024 00:55
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Мелони считает предложение Путина о прекращении огня в Украине "пропагандистским ходом" Фото: Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем выступлении на саммите G7 отвергла предложение российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня против Украины как "пропагандистский ход".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отвечая на вопрос о предложении Путина по прекращению огня, Мелони ответила, что это "мне кажется скорее пропагандистским ходом, чем настоящим".

"Если предложение президента Путина таково: мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей... это не кажется мне особенно эффективным как предложение", — сказала Мелони.

Ультиматум Путина и отношение к нему

Кратко: предложение российского диктатора состоит в том, чтобы Украина отказалась от своих четырех областей и пообещала не вступать в НАТО. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский назвал это предложение очередным "ультиматумом" диктатора и заявил, что действия Путина направлены на возрождение нацизма.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Путина "несерьезным".

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