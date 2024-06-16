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Президент Фінляндії вважає, що Китай може заставити Путіна припинити війну проти України

Фото: Президент Фінляндії Александр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з журналістами на саміті миру у Швейцарії заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.

Крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь, зазначив президент Фінляндії.

Він зауважив, що у саміті беруть участь "багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу".

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", – сказав Стубб.

Фінський лідер також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити віну. Водночас Стубб відкинув "мирну ініціативу" Путіна.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Китай не бере участі у саміті миру в Швейцарії тому, що про це керівництво КНР попросив Путін.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив важливість участі країн Глобального Півдня у саміті миру.

Ультиматум Путіна і ставлення до нього

Коротко: пропозиція російського диктатора полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх чотирьох областей і пообіцяла не вступати в НАТО. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський назвав цю пропозицію черговим "ультиматумом" диктатора і заявив, що дії Путіна спрямовані на відродження нацизму.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозицію Путіна "несерйозною".

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відкинула пропозицію російського диктатора як "пропагандистський хід".

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