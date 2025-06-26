Президент Финляндии оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что без поддержки Соединенных Штатов вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стубба в эфиры телеканала CNBC.

"Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе, - заявил он. В то же время лидер Финляндии выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить свой путь в Альянс.