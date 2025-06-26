Президент Финляндии оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что без поддержки Соединенных Штатов вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе маловероятно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стубба в эфиры телеканала CNBC.
"Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе, - заявил он.
В то же время лидер Финляндии выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе Украина должна получить свой путь в Альянс.
Вступление Украины в НАТО
Во время полномасштабной войны Украина сделала важный шаг на пути к членству в НАТО, подав осенью 2022 года заявку на ускоренное вступление в Альянс.
В НАТО подчеркивают, что Украина имеет перспективу членства, однако вступление в Альянс во время войны пока исключено. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.
В то же время глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.
Также президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.
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