Президент Фінляндії оцінив перспективи України на вступ до НАТО найближчим часом

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що без підтримки Сполучених Штатів вступ України до НАТО у найближчій перспективі є малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стубба в ефіри телеканалу CNBC.

"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі, - заявив він. Водночас лідер Фінляндії висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.