Президент Фінляндії оцінив перспективи України на вступ до НАТО найближчим часом
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що без підтримки Сполучених Штатів вступ України до НАТО у найближчій перспективі є малоймовірним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стубба в ефіри телеканалу CNBC.
"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі, - заявив він.
Водночас лідер Фінляндії висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.
Вступ України до НАТО
Під час повномасштабної війни Україна зробила важливий крок на шляху до членства в НАТО, подавши восени 2022 року заявку на пришвидшений вступ до Альянсу.
У НАТО підкреслюють, що Україна має перспективу членства, однак вступ до Альянсу під час війни наразі виключений. А президент США Дональд Трамп взагалі відкидав можливість членства України в Альянсі.
Водночас глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.
Також президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до НАТО.
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