Президент Эстонии подтвердил поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО

"Украина залужила на мир в пределах своих международно признанных территорий. Харьков, Донецк, Херсон, Крым - вся украинская земля никогда не должна испытать нищеты войны, ее ужасов", - сказал Карис.

Он отметил, что, "предоставляя перспективную стратегию по поддержанию архитектуры европейской безопасности, мы должны ввести Украину в нашу демократическую семью и также добиваться расширения ЕС и НАТО".

"Я хочу подтвердить нашу поддержку Украины, как на поле боя, так и на пути в ЕС и НАТО", - отметил президент Эстонии.

Вступление Украины в ЕС

Полномасштабное вторжение РФ резко ускорило украинскую евроинтеграцию, и уже на пятый день полномасштабной войны, 28 февраля 2022 года, Украина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз.

При этом президент Владимир Зеленский требовал от Европы максимально быстрого ее рассмотрения по "особой процедуре", учитывая экстремальные обстоятельства, в которых оказалась Украина.

Официальный статус кандидата наше государство приобрело 23 июня 2022 года, и вместе с этим - ряд рекомендаций от ЕС, выполнение которых было условием перехода к следующему этапу - переговоров о членстве.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о выполнении нашей страной всех требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в ЕС. А 26 апреля глава Европарламента поддержала начало переговоров по членству Украины в ЕС в этом году.

Детальнее о том, какие требования Украине нужно выполнить для членства, можете узнать в материале РБК-Украина.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, что Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу в войне.

В июле пройдет саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. При этом страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после боевых действий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

Более того, Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.