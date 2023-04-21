Столтенберг о членстве Украины в НАТО: все союзники за, но фокус сейчас на другом

Все страны-члены НАТО согласились с тем, что Украина станет членом Альянса. Однако сейчас необходимо обеспечить победу украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием на авиабазе "Рамштайн".

"Все страны НАТО согласились, что Украина будет членом НАТО, но сейчас фокус на том, чтобы обеспечить победу Украины. Без суверенной и независимой Украины нет смысла обсуждать ее членство в НАТО", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос предоставления Украине дорожной карты для вступления в НАТО.

В свою очередь, он добавил, что войны по своей природе непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, когда эта российско-украинская война закончится.

"Мы надеемся, что Украина достигнет значительного прогресса, и наступит стабильный мир. Но никто не может сказать это наверняка, поэтому нам нужно готовиться к долгому пути, но и после того, как война закончится, нам нужно будет поддерживать Украину, чтобы убедиться, что у нее есть сила и способность сдерживать новые атаки", - подытожил Столтенберг.

Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Напомним, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

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