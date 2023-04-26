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Глава Европарламента поддержала начало переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 20:26
Глава Европарламента поддержала начало переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году Фото: Роберта Метсола, глава Европарламента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Европарламента Роберта Метсола поддерживает начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Но для этого необходимо выполнить рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновницы в эфире телемарафона.

"Если рекомендации будут выполнены, почему их (переговоры по членству Украины в ЕС - ред.) не начать в этом году? Для меня это не вопрос. Вопрос о том, что каждая страна должна пройти свой путь. Когда страна выполняет свои обязательства, законодательно, политически, экономически, понимая текущие трудности и геополитический контекст, почему нет?", - заявила Метсола.

Напомним, ранее в парламенте Чехии выступили за начало переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году.

Также мы писали, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала ускорить переговоры с ЕС о членстве Украины.

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