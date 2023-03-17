Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о выполнении Украиной всех требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в ЕС. Действительно ли Украина готова к членству, какие обещания все еще нужно выполнить и почему власть спешит с переговорами о вступлении – ниже в материале РБК-Украина.

Полномасштабное российское вторжение резко ускорило украинскую евроинтеграцию. Уже на пятый день великой войны, 28 февраля прошлого года, Украина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. Владимир Зеленский требовал от Европы максимально быстрого ее рассмотрения по "особой процедуре" – учитывая экстремальные обстоятельства, в которых оказалась Украина.

Конечно, мгновенного вступления Украины в ЕС не произошло и не могло произойти сугубо по процедуре. Но официальный статус кандидата все же был получен в рекордные сроки – уже 23 июня.

Вместе со статусом кандидата в члены Евросоюза Украина получила ряд рекомендаций от ЕС, выполнение которых было условием перехода к следующему этапу – переговоров о членстве. Согласно требованиям Брюсселя, Киев должен завершить реформу судебной ветви власти и Конституционного суда, назначить новых руководителей НАБУ и САП, воплотить в жизнь законы об олигархах, СМИ, национальных меньшинствах, а также бороться с отмыванием денег.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", – заявил 6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль после того, как правительство назначило нового директора Национального антикоррупционного бюро.

Украинские власти довольно оптимистично смотрят на перспективы евроинтеграции. В частности, Зеленский ожидает, что до конца 2023 Украина и ЕС смогут начать переговоры. Шмыгаль со своей стороны рассчитывает, что страна будет готова стать полноправным членом "европейской семьи" уже в 2024 году, хотя процесс вступления может затянуться.

"Наша задача – до конца 2023 года быть готовыми к предвступительным переговорам, а к концу 2024 года – быть готовыми к членству в ЕС", – подчеркивал глава Кабмина после встречи в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале февраля.

Зеленский призвал ЕС к ускоренному рассмотрению заявки Украины с учетом войны (фото: president.gov.ua)

Украина должна быть амбициозной в своих планах касательно членства в ЕС, считает глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак, но осторожна с публичными заявлениями, чтобы не создать самой себе проблем на этом пути. Такое "шапкозабрасывание" со стороны украинских властей, по мнению эксперта, может положительно сработать на внутреннюю аудиторию, но в то же время вызвать недовольство внешней.

"Мы такими заявлениями можем несколько усложнить себе работу по началу переговоров. Для внутреннего потребителя – это ОК. А для внешнего – это скорее угроза, потому что быстрое движение может не соответствовать их ожиданиям от расширения ЕС", – пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина.

По словам Максака, быстрое включение большой страны, в которой еще не реформированы институты, может рассматриваться как угроза принципам ЕС. В результате может быть политическая блокировка. Сейчас же главной задачей Украины должно быть начало переговоров, а после этого можно будет бороться за следующую "медаль".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин тоже не считает реальным быстрое вступление в ЕС, однако воздержался от каких-либо прогнозов. По его словам, для обретения членства понадобится не один год, поскольку оно будет уникальным. Во время этого процесса будут сразу проходить и реформы, связанные со вступлением, и восстановление и трансформация Украины, а ЕС впервые будет "рулить" и одним, и другим.

"Все прекрасно понимают, что процесс вступления не будет классическим для Украины, поэтому все, что касается времени, является спекуляцией. Но, что я могу сказать, это точно не продлится год, потому что за это время мы не сможем выполнить абсолютные вещи. Конечно. , это не может длиться 20 лет, как в случае Балкан. Но, можем ли мы завершить вступление за год? Мое мнение – нет", – отметил дипломат в разговоре с РБК-Украина.

Сейчас попытка Киева ускорить движение к членству приносит свои плоды. На саммите Украина-ЕС Брюссель согласился предоставить промежуточную оценку выполнения украинской стороной рекомендаций Еврокомиссии, хотя изначально это планировалось на осень. Весной в планах ЕС был устный отчет для стран-членов блока. Это было проблемой для Украины, поскольку тогда не было бы возможности провести работу над ошибками, чтобы успеть до конца года подготовиться к началу переговоров.

Домашнее задание

По состоянию на январь 2023 года, по данным Центра "Новая Европа", почти исполненными считались рекомендации ЕС по поводу медиа, национальных меньшинств и судебной реформы. Также Украина продвигалась вперед по вопросу борьбы с отмыванием денег. В марте к всему этому добавилось назначение директора НАБУ.

Худшая ситуация, по данным аналитиков, с выполнением рекомендаций по КСУ и закону об олигархах. На следующей неделе вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина отправится в Брюссель, чтобы обсудить с партнерами прогресс и дату предоставления Украине промежуточного отчета. Ожидается, что отчет будет представлен уже в мае, а к тому времени, по мнению Стефанишиной, Украина завершит выполнение всех семи рекомендаций ЕС.

"Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы. Остаются задачи по имплементации закона о национальных меньшинствах. Глава НАБУ назначен, концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента, завершится процесс отбора членов ВККС. Таким образом, мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блоки", – объясняла вице-премьер журналистам на этой неделе.

Киев стремится начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году (фото: GettyImages)

Однако проблемным вопросом является отбор судей в Конституционный суд. Эту рекомендацию украинская сторона решила выполнять не так, как хотели в Евросоюзе.

Согласно выводам Венецианской комиссии, Совещательная группа экспертов, которая будет избирать новых судей КСУ, должна состоять из семи членов. Три из них назначались бы правительством, а остальные – международные эксперты. Украина же считает, что экспертов должно быть шесть: по три с каждой стороны. В разговоре с журналистами Стефанишина объяснила такое решение тем, что украинская сторона "не нашла никаких юридических оснований" для наличия седьмого эксперта.

"Этот закон уже проголосован. Он сразу не отвечал критериям, потому что там не было того, что должно было быть. Венецианская комиссия сказала после этого, что он не соответствует ее выводу, поэтому она не будет делегировать своего члена в Совещательную группу экспертов. На этом все стало. После этого Евросоюз дважды говорил, что нужен седьмой член в этой отборочной комиссии, но движения никакого нет", – сказал в комментарии РБК-Украина глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

По словам Стефанишиной, этот вопрос будет решен после консультаций с Евросоюзом. Украинская сторона предложила ЕС и Венецианской комиссии механизм, позволяющий международным экспертам заблокировать отбор судей в случае несогласия с представителями Украины. Учитывая это, она надеется, что реформа отбора в КСУ получит положительную оценку от партнеров.

Такая уступчивость со стороны Евросоюза вызывает обеспокоенность у Жернакова, поскольку в будущем это может подвергнуть сомнению остальные украинские реформы и само вступление в Евросоюз. Как пояснил эксперт, сегодня КСУ является одной из немногих институций, которые не контролирует центральная власть, и в условиях войны это предохранитель против узурпации, нарушения прав людей и т.д.

"Если сейчас ЕС уступит и скажет "хорошо, пусть будет 6 членов", то это станет плохим сигналом и для остальных реформ, потому что их также можно будет "прикатать" и получить другие поблажки или послабления. А это значит, что момент открытия переговоров о вступлении в ЕС будет "профукан" как возможность для реформ", - отметил он.

Похожая ситуация и с антиолигархическим законодательством. Сам закон о борьбе с олигархами, предусматривавший создание специального реестра, был одобрен парламентом еще в сентябре 2021 года, однако имплементировать его украинская сторона не торопится.

Первоначально планировалось, что реестр олигархов будет сформирован до апреля 2023 года, однако буквально на днях Кабмин решил это отсрочить. Недавно Киев получил "interim opinion" от Венецианской комиссии – так называемое промежуточное заключение, в котором была дана предварительная оценка закона об олигархах и рекомендации по его обновлению.

По информации РБК-Украина, документ содержит четыре блока, которые, по мнению Венецианской комиссии, украинская сторона должна исправить. Комиссия посоветовала конкретизировать терминологию, обеспечить процессуальные гарантии для людей, которые могли бы войти в список олигархов, возможность обжалования в суде, а также отменить запрет олигархам финансировать политические партии и выборы и обязательную подачу деклараций.

Кроме того, у "Венецианки" возникли вопросы к органу, который будет решать, кого включать в список олигархов. Согласно одобренному уже закону, таким органом является Совет нацбезопасности и обороны, однако Комиссия видит в этом угрозу влияния президента на решение, ведь он возглавляет СНБО и назначает его членов. Однако, как отмечают во власти, другой альтернативы нет, и это признается и в самой Комиссии.

Собеседник РБК-Украина во власти уверяет, что к этому промежуточному выводу Венецианской комиссии причастны некоторые известные украинские политики и олигархи.

Учитывая ситуацию, правительство решило дождаться окончательного вывода "Венецианки", который должен быть предоставлен в июне этого года и затем воплощать антиолигархическое законодательство в жизнь. К тому времени власти планируют обсудить с Комиссией те рекомендации, которые были предоставлены в "interim opinion".

В Министерстве юстиции такое решение объяснялось тем, что имплементация закона об олигархах без учета критериев ЕС может стать препятствием для переговоров о вступлении. Как считает Стефанишина, антиолигархическая рекомендация будет засчитана Евросоюзом, поскольку Киев пообещает работать над уменьшением влияния олигархов другими методами, в частности через антимонопольные и антикоррупционные меры.

К промежуточной оценке в мае Украина хочет подойти с формальным исполнением всех семи рекомендаций Евросоюза, чтобы до получения отчета осенью провести работу над возможными ошибками. Вдобавок к этому Киев уже начал так называемый "самоаудит" законодательства на соответствие европейскому, который должен ускорить процесс переговоров о членстве.

Успеем за два года?

Каждая страна, стремящаяся вступить в ЕС, должна пройти путь от подачи заявки до ратификации. Путь к членству состоит из нескольких этапов: подача заявки на вступление, получение статуса кандидата, проведение переговоров с ЕС, подписание договора о вступлении и его ратификация. Эту процедуру не удалось обойти ни одному государству, претендовавшему на членство.

По состоянию на сегодняшний день статус кандидата на вступление в ЕС имеют восемь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Украина. При этом евроинтеграция Турции де-факто уже давно остановлена.

От подачи заявки или получения кандидатского статуса до реального вступления могут пройти многие годы. Так, Северная Македония получила кандидатство в 2005 году, всего через год после подачи заявки на членство, но из-за блокирования Болгарией начала переговоров с ЕС процесс ее вступления все еще продолжается. Присоединение Польши длилось 10 лет. Она стала одной из 9 стран, одновременно вступивших в ЕС в мае 2004 года.

Рекордсменкой по этому вопросу стала Финляндия, которой в начале 90-х понадобилось всего три года, чтобы пройти путь от подачи заявки к членству в Евросоюзе. На тот момент Финляндия уже несколько лет являлась полноправным членом Европейского экономического сообщества, которое являлось одним из основателей ЕС.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут затянуться на годы (фото: GettyImages)

Если Еврокомиссия согласится с тем, что Украина выполнила все требования, нам останется пройти переговоры и ратификацию. Однако этот процесс тоже может занять длительное время – от нескольких лет до десятилетия. В ходе переговоров Украине нужно будет привести свое законодательство в соответствие с европейским в 35 отдельных сферах. И прогресс в каждой сфере должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС.

В Брюсселе о сроках обретения Украиной полноправного членства говорят не с таким оптимизмом, как в Киеве. Венгерский еврокомиссар по расширению ЕС Оливер Варгеи говорил, что учитывая "большую работу", которую должна проделать Украина, процесс присоединения к блоку займет "больше времени, чем год или два". В то же время фон дер Ляйен дипломатически уклонялась от ответа на вопрос о сроках вступления Украины в ЕС.

"Процесс присоединения является процессом, основанным на заслугах. Другими словами, четких временных рамок нет, но есть цели, которых Украина должна сначала достичь. Например, речь идет о проведении реформ для улучшения ситуации в стране-кандидате, чтобы потом прийти к переговорам о вступлении и самому вступлению", – отмечала она во время визита в Киев в этом году.

В общем, заявления по поводу того, когда же Украина станет полноправным членом "европейской семьи", отличаются. Одни говорят о нескольких годах, другие же – о десятилетиях. Даже после успешного завершения переговоров наша страна может "споткнуться" на ратификации.

У Украины сложные отношения с Венгрией, которые угрожают стать препятствием на пути к членству. Будапешт может тянуть с ратификацией договор о вступлении Украины в ЕС, упомянув свои давние требования касательно венгерского национального меньшинства. В начале февраля руководитель аппарата венгерского премьера Гергель Гуляш выдвинул условие ратификации вступления Украины в ЕС, отметив, что Киеву сначала нужно решить ряд "проблем", связанных с законами о языке и образовании, что "улучшило бы положение венгерского меньшинства на Закарпатье".

Еще одним вызовом для вступления является война. По мнению Климкина, это не будет проблемой для вступления в ЕС, поскольку к тому времени активные боевые действия, скорее всего, завершатся.

"Война нам точно не помешает. Но мы должны закончить войну до момента формального вступления. Это значит, что мы можем начинать переговоры, никаких ограничений на этот счет нет, но сейчас в ЕС есть такой консенсус, что мы должны вступать уже после завершения войны. это достаточно логично, потому что процесс вступления длительный и к этому времени война должна закончиться", – пояснил РБК-Украина украинский дипломат.

Похожим прецедентом уже был присоединившийся к ЕС Кипр, несмотря на территориальный конфликт с Турцией. Однако, как отметил Климкин, на момент вступления на территории Кипра активные боевые действия не велись.

"Да, есть прецеденты, но если будут активные боевые действия, то начинать ратификацию соглашения о вступлении, конечно, будет сложно, но я не вижу проблемы в этом, потому что пока мы дойдем до ратификации соглашения о вступлении, то активные боевые действия завершатся. Мы же не можем сделать это за какой-то очень короткий период", – отметил он.

По мнению Геннадия Максака, приоритетом Киева должны быть переговоры, которые реально начать до конца этого года. По его словам, это будет зависеть как от прогресса Украины, так и политической воли со стороны Евросоюза. Кроме того, переговоры важно начать именно в этом году, поскольку в 2024 году в ЕС начнется избирательный процесс и такие сложные вопросы, как расширение отойдут на второй план.

"В следующем году начинается новый цикл, начинаются выборы в Европарламент. Поэтому они будут иметь меньше аппетита к таким тяжелым решениям. Поэтому сейчас у нас уникальное окно возможностей. Это понимают и в Киеве, и в Брюсселе. И не надо забрасывать шапки, что мы все выполнили и только ждем решения с европейской стороны. Даже если мы выполним все условия, то нас ждет еще большая работа и политиков, и дипломатов, чтобы адвокатировать политическое решение. Должны взять эту телегу и тянуть вперед", – резюмировал он.

Таким образом, начало переговоров в этом году выглядит реальным, но вовсе не гарантированным. А вот полноценного членства в ЕС в любом случае придется подождать.