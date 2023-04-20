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Зеленский о вступлении в НАТО: Украина все сделала для того, чтобы заявку удовлетворили

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Четверг 20 апреля 2023 23:21
Зеленский о вступлении в НАТО: Украина все сделала для того, чтобы заявку удовлетворили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, самый большой вклад в это внесли Вооруженные силы Украины.

"Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - сказал Зеленский.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Также чешский президент Петр Павел на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Украины в Альянс.

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