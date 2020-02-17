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Командування бойовиків на Донбасі скасувало обмеження щодо режиму тиші, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 15:45
Командування бойовиків на Донбасі скасувало обмеження щодо режиму тиші, - розвідка
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Скасовані обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів НЗФ

Російське командування активізувало заходи з провокування напруженості на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, підрозділам 1 і 2 армійських корпусів збройних сил РФ, які знаходяться біля лінії зіткнення, дозволили вести обстріли по українським позиціям.

"Скасовані обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також повідомили, що представники бойовиків дезінформують та залякують місцеве населення ймовірним наступом української армії у формі "бліцкригу" з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗС України.

Нагадаємо, 16 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливий без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

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