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Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 16:04
Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе
Фото: Керсти Кальюлайд (РБК-Украина)

Керсти Кальюлайд заявила, что наступление боевиков нарушает минские соглашения

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю атаку поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter эстонского президента.

По ее словам, сегодняшнее наступление боевиков нарушает минские соглашения и должно быть осуждено международным сообществом.

"Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", - написала Кальюлайд.

Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе ООС сообщили, что под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Отметим, что вчера украинская разведка сообщала, что Россия сняла ограничения для боевиков на режим прекращения огня. В частности, передовым формированиям так называемых "ДНР" и "ЛНР" на линии столкновения разрешили вести обстрелы украинских позиций.

Также РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.

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