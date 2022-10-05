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Стало известно, кто временно возглавит ЗАЭС

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Украина, Среда 05 октября 2022 16:01
Стало известно, кто временно возглавит ЗАЭС Фото: Запорожская АЭС (facebook_com_rostinfocom)
Автор: Наталия Гурковская

Президент "Энергоатома" Петр Котин временно взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение, обнародованное "Энергоатомом".

По его словам, сейчас, после похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова, администрирование станции ведется из Киева.

"Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", - сказал Котин.

Он добавил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков ЗАЭС будут по-прежнему решаться техническим персоналом атомной станции по согласованию с центральным офисом.

Похищение гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова

1 октября гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

После этого МАГАТЭ заявило о том, что оно получило информацию о "временном задержании" Мурашова.

При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова напрямую влияет на ядерную безопасность ЗАЭС. Позже стало известно, что директор Запорожской АЭС был освобожден из российского плена. Но Мурашов больше не будет занимать должность гендиректора ЗАЭС.

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Запорожская АЭС
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