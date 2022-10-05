Президент Чехии призвал ЕС к "военному ответу" в случае, если РФ применит ядерное оружие

Во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани чешский лидер отметил, что мир сейчас находится в серьезной опасности из-за угроз России применить ядерное оружие против Украины.

"Я считаю, что в этой ситуации европейские государства, и не только европейские, должны ответить решительным военным путем, и что еще до этого ответа они должны направить очень четкое предупреждение о том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, ответ будет не только дипломатическим, но и военным со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил Земан.

Президент Чехии после встречи с шейхом заявил, что обе страны осуждают российскую агрессию против Украины. И завтра эмир Катара примет участие в саммите глав государств ЕС, где тема Украины будет занимать "видное место".