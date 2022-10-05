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Президент Чехии призвал ЕС к "военному ответу" в случае, если РФ применит ядерное оружие

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Прага, Среда 05 октября 2022 15:06
Президент Чехии призвал ЕС к "военному ответу" в случае, если РФ применит ядерное оружие Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Европа и остальной мир должны дать "решительный военный ответ" России в случае, если Кремль решит применить ядерное оружие против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Милоша Земана.

Во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани чешский лидер отметил, что мир сейчас находится в серьезной опасности из-за угроз России применить ядерное оружие против Украины.

"Я считаю, что в этой ситуации европейские государства, и не только европейские, должны ответить решительным военным путем, и что еще до этого ответа они должны направить очень четкое предупреждение о том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, ответ будет не только дипломатическим, но и военным со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил Земан.

Президент Чехии после встречи с шейхом заявил, что обе страны осуждают российскую агрессию против Украины. И завтра эмир Катара примет участие в саммите глав государств ЕС, где тема Украины будет занимать "видное место".

Отметим, что чешский президент ранее называл российского диктатора Владимира Путина своим другом. Однако после российского вторжения в Украину риторика лидера Чехии изменилась.

В частности, после объявления мобилизации в РФ, Земан заявил о необходимости увеличения помощи Украине. Также ранее он высмеял армию Путина, сказав, что российский президент вторжением в Украину поддался иллюзии о том, что Россия является всесильной со второй армией в мире.

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Чехия Ядерное оружие Российская Федерация
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