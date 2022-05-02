Путін піддався ілюзії про всесильну Росію, зараз це смішно, - Земан

Президент Росії Володимир Путін вторгненням в Україну піддався ілюзії про те, що Росія є всесильною із другою армією у світі. Однак, сьогодні це виглядає смішно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана для CNN Prima News .

"Путін піддався ілюзії, що Росія всесильна і, зокрема, що російська армія є другою за силою армією у світі. Сьогодні це виглядає смішно... Виходить, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", - заявив він.

Зазначимо, раніше Земан називав Путіна своїм другом. В інтерв'ю він також засумнівався, що Росія піде на відмову від експорту газу до Європи, проте політика іноді буває ірраціональною.

"Я не думаю, що Росія припинить постачання, але, будь ласка, зробіть знижку цій заяві. Тому що я одного разу публічно сказав, що росіяни не збожеволіли, щоб напасти на Україну, але вони виявилися божевільними", - додав Земан.

