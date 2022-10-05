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Президент Чехії закликав ЄС до "військової відповіді" у разі, якщо РФ застосує ядерну зброю

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Прага, Середа 05 жовтня 2022 15:06
Президент Чехії закликав ЄС до "військової відповіді" у разі, якщо РФ застосує ядерну зброю Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Європа та решта світу мають дати "рішучу військову відповідь" Росії у разі, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Мілоша Земана.

Під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані чеський лідер зазначив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.

"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичним, а й військовим з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив Земан.

Президент Чехії після зустрічі із шейхом заявив, що обидві країни засуджують російську агресію проти України. І завтра емір Катара візьме участь у саміті глав держав ЄС, де тема України займатиме "чільне місце".

Зазначимо, що чеський президент раніше називав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Однак після російського вторгнення в Україну риторика лідера Чехії змінилася.

Зокрема, після оголошення мобілізації в РФ Земан заявив про необхідність збільшення допомоги Україні. Також раніше він висміяв армію Путіна, сказавши, що російський президент вторгненням в Україну піддався ілюзії про те, що Росія є всесильною з другою армією у світі.

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