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В Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 14:39
В Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям Фото: в Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям из-за развязавшейся войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Россия должна предоставить гарантии безопасности для своих соседей из-за развязавшейся войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Novinky".

"Я считаю, что, прежде всего, Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не будет на них нападать. Я считал важным, чтобы не было какого-то распределения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Я считаю, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности за развязывание агрессивной войны и попытки силой изменить границы в Европе", - сказал Липавский.

Министр подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, особенно в условиях зимы и регулярных российских обстрелов.

"Есть акцент на предоставлении ресурсов противовоздушной обороны, где Чехия совершенно не способна играть желаемую роль, но мы опять же выполняем ее по другим вопросам", - добавил министр.

Липавский отметил, что Чехия сосредоточена на поставки дизель-генераторов и поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе.

По словам Липавского, министерство сейчас работает над созданием должности Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Ожидается, что предложение о должности будет вынесено на рассмотрение правительства уже в январе. Как отмечаются отдельные СМИ, кандидатом является Томаш Копечный, который в конце года покинул пост заместителя по вопросам промышленного сотрудничества в Министерстве обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами из "Большой семерки".

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