В Чехии призвали Россию предоставить гарантии безопасности своим соседям
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Россия должна предоставить гарантии безопасности для своих соседей из-за развязавшейся войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Novinky".
"Я считаю, что, прежде всего, Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не будет на них нападать. Я считал важным, чтобы не было какого-то распределения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Я считаю, что российское руководство должно быть привлечено к ответственности за развязывание агрессивной войны и попытки силой изменить границы в Европе", - сказал Липавский.
Министр подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, особенно в условиях зимы и регулярных российских обстрелов.
"Есть акцент на предоставлении ресурсов противовоздушной обороны, где Чехия совершенно не способна играть желаемую роль, но мы опять же выполняем ее по другим вопросам", - добавил министр.
Липавский отметил, что Чехия сосредоточена на поставки дизель-генераторов и поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе.
По словам Липавского, министерство сейчас работает над созданием должности Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Ожидается, что предложение о должности будет вынесено на рассмотрение правительства уже в январе. Как отмечаются отдельные СМИ, кандидатом является Томаш Копечный, который в конце года покинул пост заместителя по вопросам промышленного сотрудничества в Министерстве обороны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно обсудил мирное предложение Украины со своими коллегами из "Большой семерки".
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