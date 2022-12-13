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Чехия планирует трудоустроить тысячи украинцев в оборонной промышленности

Новина українською →
Чехия, Вторник 13 декабря 2022 03:21
Чехия планирует трудоустроить тысячи украинцев в оборонной промышленности Фото: Чехия возьмет на работу тысячи украинцев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Чехия планирует трудоустроить на своих оборонных предпринимательствах до нескольких тысяч украинских специалистов, которые будут работать над общими проектами двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Чешское радио.

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны заявил, что в Украине десятилетиями готовились специалисты, которых пока нет в их стране. Поэтому работа украинских инженеров и техников усилит обороноспособность одновременно Чехии, Украины и НАТО.

Да, украинские специалисты будут работать над ремонтом и модернизацией тяжелой военной техники. Однако кроме этого известно, что в 2023 году в Чехии должно начаться производство некоторых ключевых систем и компонентов.

Напомним, что Чехия передаст Украине еще один транш помощи в размере 2 млн. евро - их направят на медицинскую сферу и обустройство жилья для переселенцев.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу по обучению украинских военных на территории государства.

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