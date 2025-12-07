Мы все проиграем, если Путин победит в Украине, - президент Чехии
Победа России в войне против Украины станет поражением для всего Запада.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The Sunday Times.
Павел сравнил нынешнее поведение Запада с политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.
По его словам, недавние заявления о тайных переговорах между США и Россией, в частности о передаче украинских территорий, опасно напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года.
"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", - подчеркнул чешский президент.
Он провел историческую параллель между нацистским использованием немецкого меньшинства в Судетах и российским нарративом о "защите русских".
"Тот же нарратив использует Владимир Путин", - сказал он.
Павел уверен, что Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, но демонстрирует "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".
В то же время Павел признал, что после завершения войны Европа будет нуждаться в новом договоре по безопасности с Москвой - вроде Хельсинкских соглашений 1975 года. Но только после того, как Россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.
"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", - подчеркнул он.
Поддержка Украины со стороны Европы
Напоминаем, в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами - премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что единство Европы и США является критически важным для установления мира между Украиной и Россией, отметив, что между союзниками нет недоверия и необходимо продолжать совместную работу.