Мы все проиграем, если Путин победит в Украине, - президент Чехии

Победа России в войне против Украины станет поражением для всего Запада.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The Sunday Times .

Павел сравнил нынешнее поведение Запада с политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.

По его словам, недавние заявления о тайных переговорах между США и Россией, в частности о передаче украинских территорий, опасно напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", - подчеркнул чешский президент.

Он провел историческую параллель между нацистским использованием немецкого меньшинства в Судетах и российским нарративом о "защите русских".

"Тот же нарратив использует Владимир Путин", - сказал он.

Павел уверен, что Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, но демонстрирует "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".

В то же время Павел признал, что после завершения войны Европа будет нуждаться в новом договоре по безопасности с Москвой - вроде Хельсинкских соглашений 1975 года. Но только после того, как Россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть", - подчеркнул он.