Президент Чехии озвучил сроки передачи 800 тысяч снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что закупленные в третьих странах мира 800 тыс. артснарядов, могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Если не будет фундаментальных проблем, боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель", - сказал бывший генерал НАТО.

Издание отмечает, что таким образом, чешский лидер сделал то, что не смог реализовать Европейский Союз, когда поставили лишь часть от обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Страны, из которых поступают боеприпасы, не уточняются. Предполагается, что это страны, которые до сих пор сохраняли нейтралитет в войне или не выступали открыто против России: Южная Корея, Южная Африка и Турция.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.

Миллион снарядов от ЕС

В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и насобирали для Украины только 600 тысяч боеприпасов.

Однако Европейский Союз готов производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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