ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дания и Чехия обсудили боеприпасы для Украины, поднимут этот вопрос на саммите ЕС

Пятница 26 января 2024 17:41
UA EN RU
Дания и Чехия обсудили боеприпасы для Украины, поднимут этот вопрос на саммите ЕС Фото: Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министры Дании и Чехии Мэтте Фредериксен и Петр Фиала обсудили потребность Украины в боеприпасах. Планируют поднять этот вопрос снова во время саммита Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Дании.

"Украине срочно нужно больше боеприпасов. Я обсуждала это с моим коллегой премьер-министром Фиалой ранее сегодня. Дания и Чехия тесно сотрудничают в оказании помощи Украине. Договорились обсудить этот насущный вопрос на саммите ЕС на следующей неделе", - пишет Фредериксен.

В частности премьер рассказала о визите ее болгарского коллеги Николая Денкова в Данию, 24 января. По ее словам, стороны также обсудили войну в Украине, в частности миграционные вопросы, энергетику, и предстоящее внеочередное заседание Европейского совета.

Саммит ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Дания Война в Украине
NEWS
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России