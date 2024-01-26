Дания и Чехия обсудили боеприпасы для Украины, поднимут этот вопрос на саммите ЕС

Премьер-министры Дании и Чехии Мэтте Фредериксен и Петр Фиала обсудили потребность Украины в боеприпасах. Планируют поднять этот вопрос снова во время саммита Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Дании.

"Украине срочно нужно больше боеприпасов. Я обсуждала это с моим коллегой премьер-министром Фиалой ранее сегодня. Дания и Чехия тесно сотрудничают в оказании помощи Украине. Договорились обсудить этот насущный вопрос на саммите ЕС на следующей неделе", - пишет Фредериксен.

В частности премьер рассказала о визите ее болгарского коллеги Николая Денкова в Данию, 24 января. По ее словам, стороны также обсудили войну в Украине, в частности миграционные вопросы, энергетику, и предстоящее внеочередное заседание Европейского совета.

Саммит ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.