В Чехии выдали лицензии для поставки вооружений Украине на почти 5 млрд евро

В Чехии были выданы лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

По оценкам, менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд крон (2,08 млрд евро).

С начала войны Чехия поставила Украине военную технику на 6,2 млрд крон (252,7 млн долларов), в частности боевые вертолеты, танки и БМП.

По словам министра, в рамках миссии EUMAM (миссия Европейского союза по военной помощи Украине), утвержденной в прошлом году во время председательства Чехии в Совете ЕС, сейчас на территории Чехии прошли подготовку около 4000 украинских солдат.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.