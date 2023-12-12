ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии выдали лицензии для поставки вооружений Украине на почти 5 млрд евро

Чехия, Вторник 12 декабря 2023 19:23
UA EN RU
В Чехии выдали лицензии для поставки вооружений Украине на почти 5 млрд евро Архивное фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Чехии были выданы лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

По оценкам, менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд крон (2,08 млрд евро).

С начала войны Чехия поставила Украине военную технику на 6,2 млрд крон (252,7 млн долларов), в частности боевые вертолеты, танки и БМП.

По словам министра, в рамках миссии EUMAM (миссия Европейского союза по военной помощи Украине), утвержденной в прошлом году во время председательства Чехии в Совете ЕС, сейчас на территории Чехии прошли подготовку около 4000 украинских солдат.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Война в Украине
NEWS
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год