Президент Чехии готов начать переговоры о формировании нового правительства

Чехия, Воскресенье 05 октября 2025 01:21
Президент Чехии готов начать переговоры о формировании нового правительства Фото: президент Чешской Республики Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Чехии Петр Павел констатировал выбор гражданами прозападного курса на парламентских выборах и готов оперативно начать переговоры о формировании нового правительства.

Об этом заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Х.

Глава государства отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.

Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.

"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны", - отметил Павел.

Президент добавил, что завтра начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые получили успех на выборах и преодолели необходимый барьер для прохода в Палату депутатов.

Выборы в парламент Чехии

3 и 4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы. По результатам голосования, в парламент проходят шесть политических сил.

Наибольшее количество голосов (35,15%, 82 мандата), - получила партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Второе место с результатом 22,90% (51 мандат) заняла правоцентристская коалиция партий SPOLU действующего премьера Петра Фиалы.

Для создания большинства в парламенте нужен 101 мандат. В случае договоренности, коалиция партий ANO и SPOLU даже вместе будут иметь только 98 мандатов, поэтому им придется привлекать в коалицию депутатов из других политсил.

Отметим, что Бабиш высказывается против предоставления военной помощи Украине, его неофициально называют "чешским Орбаном" за пророссийскую позицию.

Экс-премьер неоднократно высказывался о намерении положить конец "чешской инициативе" по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ за счет Запада.

О составе будущей коалиции в чешском парламенте и последствиях выборов, - читайте в авторском материале РБК-Украина: "Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии".

