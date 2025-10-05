Президент Чехии готов начать переговоры о формировании нового правительства

Президент Чехии Петр Павел констатировал выбор гражданами прозападного курса на парламентских выборах и готов оперативно начать переговоры о формировании нового правительства.

Об этом заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Х.

Глава государства отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.

Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.

"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны", - отметил Павел.

Президент добавил, что завтра начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые получили успех на выборах и преодолели необходимый барьер для прохода в Палату депутатов.