Президент Бразилии обсудил с Путиным переговоры в Стамбуле: о чем попросил Лула

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал того присоединиться к мирным переговорам, которые на этой неделе состоятся в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении офиса Лулы говорится, что президент Бразилии "отметил преданность Бразилии миру и вновь выразил свою готовность сотрудничать любым необходимым образом в поисках взаимопонимания между Россией и Украиной".

Лула да Силва сегодня провел телефонный разговор с российским диктатором и попросил его принять участие в переговорах с Украиной, которые должны состояться уже завтра в Стамбуле.

Заметим, ранее сегодня РБК-Украина писало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обещал уговорить российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Украиной, но он так и не встретился с Путиным во время визита в Москву.

Позже российские СМИ начали сообщать, что да Сильва во время своей остановки в Москве говорил с Путиным по телефону.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, что в ночь на 11 мая Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

Именно так он ответил на ультиматум Украины и Европы о прекращении огня. Зато европейские партнеры предупредили Кремль, что в случае отказа от прекращения огня Россию ждут новые усиленные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский взамен заявил, что Украина готова к диалогу только после полного прекращения огня.

Однако вскоре он все же подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность поездки в Стамбул для участия в переговорах на высшем уровне, если они состоятся.

Обо всем что сейчас известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.

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