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Путин не вышел? Лула улетел из РФ ни с чем после обещаний уговорить его на переговоры

Среда 14 мая 2025 20:20
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Путин не вышел? Лула улетел из РФ ни с чем после обещаний уговорить его на переговоры Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обещал уговорить российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Украиной. Но он так и не встретился с Путиным во время визита в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Что предшествовало

Накануне да Силва заявил, что попытается убедить российского диктатора Владимира Путина на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога", - сказал он.

Сегодня у него была запланирована остановка в Москве на обратном пути в Бразилию из Китая.

Прилет в Москву

Сегодня ряд российских СМИ сообщили, что около 17:30 по киевскому времени кортеж с дипломатическими номерами Бразилии выехал из московского аэропорта "Внуково-2".

А уже в 18:45 росСМИ заявили, что да Силва покинул Москву. Его визит в российскую столицу длился около двух часов.

Встреча с Путиным

Российские СМИ сообщают, что да Силва во время короткой остановки в Москве на пути из Пекина не встречался с Путиным. В то же время сообщалось, что диктатор сегодня провел ряд встреч с другими иностранными представителями.

Стоит напомнить, что ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию "использовать свой голос" и повлиять на Путина для проведения прямых переговоров с Зеленским в Турции.

Мирные переговоры в Стамбуле

После окончания трехдневного "перемирия", объявленного Владимиром Путиным с 8 по 11 мая, Украина вместе со странами "Коалиции решительных" выдвинула России требование ввести полный 30-дневный режим тишины с 12 мая. В случае отказа Евросоюз предупредил о введении новых санкций против Москвы.

В ответ Путин заявил, что Россия не будет принимать ультиматумов и предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле, на что Турция согласилась выступить посредником.

Пока Путин не дал ответа, поедет ли в Турцию, но в Украине и Европе скептически относятся к такой возможности. Президент США Дональд Трамп допустил, что тоже может прилететь в Турцию.

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