Президент Бразилії обговорив з Путіним переговори в Стамбулі: про що попросив Лула

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав того долучитися до мирних переговорів, що цього тижня відбудуться в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві офісу Лули йдеться, що президент Бразилії "наголосив на відданості Бразилії миру та знову висловив свою готовність співпрацювати будь-яким необхідним чином у пошуках порозуміння між Росією та Україною".

Лула да Сілва сьогодні провів телефонну розмову з російським диктатором та попросив його взяти участь у переговорах з Україною, які мають відбутись вже завтра в Стамбул.

Зауважимо, раніше сьогодні РБК-Україна писало, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва обіцяв вмовити російського диктатора Володимира Путіна до перемовин з Україною, але він так і не зустрівся з Путіним під час візиту у Москву.

Пізніше російські ЗМІ почали повідомляти, що да Сільва під час своєї зупинки у Москві говорив з Путіним телефоном.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, що в ніч на 11 травня Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Саме так він відповів на ультиматум України та Європи щодо припинення вогню. Натомість європейські партнери попередили Кремль, що у разі відмови від припинення вогню на Росію чекають нові посилені санкції.

Президент України Володимир Зеленський натомість заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного припинення вогню.

Однак невдовзі він все ж підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп також розглядає можливість поїздки до Стамбула для участі в переговорах на вищому рівні, якщо вони відбудуться.

Про все що наразі відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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