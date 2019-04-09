Президент Бразилії не виключає військове вторгнення до Венесуели

Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонару (wikipedia.org)

В ситуацію у Венесуелі можуть втрутитися іноземні військові

Президент Бразилії Жаїр Болсонару не виключає можливість військового вторгнення до Венесуели у разі аналогічних дій американської армії. Про це він заявив в ефірі місцевого радіо, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болсонару зазначив, що в разі військового вторгнення до Венесуели звернеться до Ради національної оборони Бразилії та Конгресу з проханням скоординувати дії бразильської влади з даного питання.

"Ми не можемо дозволити Венесуелі стати новою Кубою або Північною Кореєю", - підкреслив він.

Він також додав, що в разі іноземного військового вторгнення Венесуелу охопить партизанська війна, яку будуть проводити прихильники Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі анонсував фінальну стадію боротьби проти президента Ніколаса Мадуро. За його словами, найближчим часом мають початися наймасовіші акції за час протестів у країні.

Раніше також радник президента США Джон Болтон закликав президента Венесуели Мадуро прислухатися до опозиції та піти з посади.