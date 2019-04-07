Болтон закликав Мадуро прислухатися до протестувальників у Венесуелі

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Також Мадуро закликали прийняти пропозицію опозиції країни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен піти з поста президента країни. Як інформує РБК-Україна, про це в своєму Twitter заявив радник президента Сполучених Штатів Джон Болтон.

У Венесуелі через гуманітарну кризу, зокрема - перебої з елекрикою і водопостачанням, проходять протести на підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Мітингувальники вимагають Мадуро піти у відставку.

За словами радника американського президента, чинному президента Венесуели варто прислухатися до цих вимог.

"Мадуро повинен прислухатися до гучного голосу венесуельського народу, прийняти пропозицію тимчасового президента Гуайдо про амністію і стати на шлях демократичного переходу в Венесуелі", - написав Болтон.

Він також додав, що заяви від Мадуро про його відставку також чекають безліч держав, які виступають за демократичне розв'язання політичної та економічної кризи в країні.

Нагадаємо, під час акції протесту 6 квітня в Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.

Як писало РБК-Україна, Верховний суд Венесуели звернувся до асамблеї з проханням відкликати депутатську недоторканність Гуайдо. Суд також заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

Такий крок вже засудили країни Євросоюзу і назвали рішення проти Гуайдо порушенням венесуельської конституції.